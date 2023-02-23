Hatay'da depremzedelerin otomobil ve eşyasını çalan şüpheli tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Hatay'da depremzedelerin otomobil ve eşyasını çaldığı gerekçesiyle Adana'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde evi zarar gören Ahmet Ş, otomobilinin çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine araştırma yapan polisler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde otomobilin en son Adana'da görüldüğünü tespit etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla çalınan otomobili merkez Seyhan ilçesindeki Büyük Saat Kulesi yakınında park halinde buldu.

Ekipler, şüpheli Mehmet Ali B'yi (24) otomobile bineceği sırada yakaladı.

Otomobildeki incelemede 7 cep telefonu, televizyon, 2 diz üstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, kelepçe, pense, makas, başka bir araca ait kontak anahtarı, kalem görünümlü gizli kamera, içinde başkalarına ait kimlikler bulunan 3 cüzdan, çok sayıda sigara ve gözlük ile üzerinde etiketleri bulunan tespih, bileklik ve kolyeler bulundu.

Ele geçirilen eşyaların çoğunun Hatay'da depremde zarar gören iş yerlerinden çalındığı belirlendi. Cüzdanların da afet bölgesinde evleri zarar görüp kurtulan kişilerin yakınlarını aramak için gittikleri adreslerde park halindeki araçlarının camları kırılarak çalındığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, "uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma", "mala zarar verme", "tehdit", "iş yerinden ve araçtan hırsızlık", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından poliste 22 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.