Adana'da 10 milyon 244 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 20 günde, toplam 10 milyon 244 bin 400 gümrük kaçağı makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-21 Şubat tarihlerinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 10 milyon 244 bin 400 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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