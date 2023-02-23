Adana'da depremde yıkılan binaların karot örnekleri "dayanıklılık testi"ni geçemedi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan 11 binadan yapı uzmanları tarafından alınan karotlar, deprem dayanıklılık testini geçemedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7, ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

Çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderildi. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçemedi.

Yıkılan binaların enkazından uzmanlar tarafından sondaj yöntemiyle alınan örneklerle de zemin etüt testi yapılacak. İşlemlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal sorumluların tespitine yönelik çalışma yürütülecek. Çalışmalarda elde edilen bilgi ve bulgular, rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilecek.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu, kentte yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmayı titizlikle yürütüyor.

Enkaz alanlarından taşınan molozların arasından değerli ve kişisel eşyaların ayrılmasına yönelik işlemler de cumhuriyet savcısı nezaretinde sürüyor.

- Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanmıştı

Adana'da yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6, 17 Şubat'ta 1 olmak üzere 13 şüpheli tutuklanmıştı.

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