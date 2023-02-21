Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki hasta tahliyesi tamamlandı

ADANA (AA) - Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin büyük ölçekli yeni bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği nedeniyle başlatılan tahliye işleminin tamamlandığı bildirildi.
Vali Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanedeki tüm hastaların güvenli bir şekilde nakillerinin tamamlandığını belirtti.
Açıklamasında Elban, "Oluşan hasar nedeniyle, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde tedavi gören tüm hastalarımızın ilimizdeki hastanelerimize güvenli bir şekilde nakilleri an itibariyle tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin büyük ölçekli yeni bir depreme maruz kalması halinde riskli olabileceği nedeniyle 21 Şubat'ta tahliye edilmeye başlanmıştı.