Adana'da deprem sonrası taşınma yoğunluğu başladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ADANA (AA) - ÖMER FANSA/OZAN EFEOĞLU - Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaları hasar gören kişilerin başka adreslere taşınması nedeniyle nakliyecilerde yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 binanın çöktüğü kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları sürerken, bugüne kadar evleri kontrol edilen ve hasarlı olduğu belirlenenler de barınma sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Kontrollerde evleri orta hasarlı değerlendirilen bazı kişiler, güçlendirme için araştırmalar yapıyor. Hasarlı binaların çoğunda ise vatandaşlar taşınmayı tercih ediyor.

Depremzedelerden bazıları öncelikle yakınlarının yanına yerleşip eşyalarını da bu evlere veya arkadaşlarının depolarına taşırken, kimileri ise yeni kiraladıkları evlere taşınıyor.

Kentte taşınma yoğunluğu nedeniyle kimi zaman aynı apartmanda 2, site içinde ise 3-4 taşınma çalışması görülebiliyor. Bu yoğunluk, genellikle yüksek katlardan eşyalar taşındığı için asansör işleten firmalarda da yaşanıyor.

Adana'da 13 yıldır ev eşyası nakliye işi yapan Vural Tedik, AA muhabirine, yoğunluklarının son günlerde iyice arttığını söyledi.

Hasarlı binadan eşya taşımanın riskli olduğunu belirten Tedik, "Normal zamanda haftada 1 bilemedin 2 iş yapıyorduk. Şu anda deprem yüzünden günde 3 işi yetiştiremiyoruz. Siteye 3 makine birden kurduk." dedi.

- Taşınmak için müstakil evler tercih ediliyor

Evini taşıyan Tahir Yalçın ise 12 yıldır oturduğu binada deprem sırasında büyük sarsıntı yaşadıklarını, yakınlarındaki Alpargün Apartmanı'nın çökme anındaki gürültüsünü duyduklarında daha fazla panik yaptıklarını dile getirdi.

Depremin hemen ardından evden ayrıldıklarını, ailesini annesinin yanına yerleştirdiğini aktaran Yalçın, "Çok sağ olsun kıymetli bir arkadaşım alt katını kiraya veriyordu. Ondan evini kiraladım." ifadesini kullandı.

Yalçın, taşınmak isteyenlerin daha çok müstakil veya az katlı binaları tercih ettiğini anlattı.

Hüseyin Kaya, orta hasarlı apartmandan eşyalarını annesinin müstakil evine taşıdığını ifade ederek, "Öncelikle taşınma için asansör ayarladık. Annemin evine eşyalarımızı yerleştirdik. Şu anda hep beraber kalıyoruz." diye konuştu.

Rıfat Sulu da evinin orta hasarlı olduğunu belirterek, eşyalarını arkadaşının deposuna yerleştiğini ve geçici olarak annesinin evinde yaşamaya başladıklarını söyledi.





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