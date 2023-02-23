Kozan'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kazım Çınar yönetimindeki 06 ACM 698 plakalı otomobil, Şevkiye Mahallesi Çay Sokak'ta Eren Sarı'nın kullandığı 01 B 9106 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki Meral Çınar, Mehmet Emin İnceler ve Burak Arif Kaya yaralandı.

Halil Topaloğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada da Ahmet Gönül yönetimindeki 01 AEL 885 plakalı pikap ile Yunus Dağ idaresindeki 01 AGB 88 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 5 kişi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.