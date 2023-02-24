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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozanda evde çıkan yangın söndürüldü

AA

Kozanda evde çıkan yangın söndürüldü

ADANA (AA) - Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde Gülizar K'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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