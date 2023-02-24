Kozanda evde çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Tufanpaşa Mahallesi'nde Gülizar K'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



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