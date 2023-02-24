Feke'de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Feke'de, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlçe merkezindeki iki camide vatandaşlar, cuma namazı için bir araya geldi.

Namaz öncesinde, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.