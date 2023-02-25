Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından merkez Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir kamyonete operasyon düzenledi.

Bu evler ve araçtaki aramalarda yeşil reçeteyle satışı yapılabilen uyuşturucu etkili 26 bin 320 hap, 290 gram sentetik uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap ve 35 gram esrar bulundu.

Operasyonda, şüpheliler A.D, E.D, E.E.G, B.B. ve kuzeni B.B. ile uyuşturucu ticareti suçundan aranan F.S.G. gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D, E.E.G, B.B. ve B.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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