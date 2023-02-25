Adana'da Seyhan Belediyesi depremzede kadınlar için mesaide

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ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/KORAY KILIÇ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen illerdeki afetzede kadınlar için Adana'daki Seyhan Belediyesi atölyelerinde üretim yapılıyor.



Depremzede kadınlar için belediyenin atölyelerinde hijyenik ped üretimi gerçekleştiriliyor.

Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi görevlileri, depremzede kadınlara destek olabilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıyor.

Merkezin atölyelerinde hijyen kurallarına uyularak üretimi gerçekleştirilen pedler, depremden etkilenen kentlerdeki yardım ve kriz merkezlerinin talebi üzerine bölgeye ulaştırılıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren ekipleriyle sahada olduklarını belirtti.

Adana'daki ve diğer illerdeki depremzedelere destek olmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Akay, faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda yardımlarda bulunduklarını aktaran Akay, bu kapsamda Kadın Dayanışma Merkezi atölyesinin de mesai yaptığını belirtti.

Akay, atölyede depremzede kadınların ihtiyacı için üretim yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda deprem bölgelerinde yaptığımız çalışmalarda en temel ihtiyaçlardan bir tanesinin hijyenik ped olduğunu gördük. Üretimimizi bu çerçevede sürdürmeye karar verdik. Şu anda günlük 5 bin civarında ped üretiyoruz. Önceliğimiz ürettiğimiz pedleri, deprem bölgesinde ihtiyacı olanlara ulaştırmak. Bu üretimimiz devam edecek. "

Akay, deprem bölgesindeki talebi karşılamalarının ardından Adana ve çevresindeki kadınlara da destekte bulunacaklarını kaydetti.

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