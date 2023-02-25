DSP Genel Başkanı Aksakal, deprem bölgesini ziyaret etti:

ADANA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Mevcut imar mevzuatı, kentlerde adeta bir soygun düzeni yaratmıştır. Bu düzen kesinlikle değiştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, deprem bölgesi ziyareti kapsamında partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Yaşanan büyük deprem felaketinin, ülkedeki kentleşme politikalarının iflas ettiğinin göstergesi olduğunu belirten Aksakal, "Ölümlerin sebebi, doğal felaketler değil, insan eliyle yapılmış kentlerdir, binalardır. Bu korkunç ve korkunç olduğu kadar bilimsel kriterlerden uzak kentleşme modelinden derhal vazgeçilmelidir. Aksi takdirde, Türkiye'yi daha büyük felaketler, daha büyük yıkımlar bekliyor." ifadelerini kullandı.

Depremin sonuçlarının mevcut imar planlama yaklaşımının yanlış olduğunu gösterdiğini söyleyen Aksakal, şöyle konuştu:

"Mevcut İmar Yasası'na göre kurulan kentlerin, son yıllarda meydana gelen doğal felaketleri önleyecek bir yaklaşımda olmadığı çok kesin biçimde ortaya çıkmıştır. Bu planlama modeli, bu İmar Yasası çağdaş ve sağlıklı yeni bir kent yasası ile derhal değiştirilmelidir. Mevcut imar mevzuatı, kentlerde adeta bir soygun düzeni yaratmıştır. Bu düzen kesinlikle değiştirilmeli, rüşvetler, yolsuzluklar, yandaş kayırma dönemine son verilmelidir. Sağlıklı yapılaşmanın önü açılmalıdır. 'Kendine Yeterli Kentler' dönemi derhal başlatılmalıdır."

- "Afetsiz Güneş Kentler dönemi başlatılmalıdır"

İmar Yasası ile kent ve yerleşim planlama standartlarının, küresel ısınma dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin önemine dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Türkiye bir an önce sağlıklı, afetlere dayanıklı, petrole değil güneşe dayalı 'Cumhuriyet Kentler' dönemini yeniden başlatmalıdır. Türk insanı afetlerden, ölümlerden, yıkımlardan korunmak istiyorsa, derhal ve hiç vakit kaybetmeden, 'Afetsiz Güneş Kentler' dönemi başlatılmalıdır. Bunun için birinci adım 'Güneş Kentler Yasası' çıkarmak, ikinci adım 'Afetsiz Kentler Strateji Planı' yapmak, üçüncü adım ise 'Topyekun Kalkınma Hareketi'ni başlatmak."

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