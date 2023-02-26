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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Animasyon film yapımcılarından depremzede çocuklara oyuncak

AA

Animasyon film yapımcılarından depremzede çocuklara oyuncak

ADANA (AA) - Animasyon Film Yapımcıları Derneği (ANFİYAP), deprem bölgesinde 3-9 yaş arasındaki çocuklara yaklaşık 15 bin oyuncak dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında kurulan ve üyeleri arasında "Rafadan Tayfa", "Aslan", "Kral Şakir", "Kaptan Pengu" ve "İbi" gibi çocuklar tarafından çok sevilen çizgi filmlerin yapımcıları bulunan ANFİYAP, 3 günde Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Nurdağı ve Bahçe'deki çadır kentlerde misafir edilen 3-9 yaş arasındaki çocukları oyuncakla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANFİYAP Başkanı İsa Doğmuş, depremin ilk gününden bu yana birçok yardım organizasyonuna destek verdiklerini belirtti.

Yıllardır çocuklar için çalıştıklarını, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların yaptıkları çizgi filmlerle büyüdüğünü ifade eden Doğmuş, çocuklarla aralarında artık özel bir bağ olduğuna inandıklarını bildirdi.

Felaketin büyüklüğünü anladıkları ilk andan itibaren dernek olarak çocuklar için harekete geçtiklerini belirten Doğmuş, şunları kaydetti:

"Maddi ve ayni yardımlarımızın yanında çizgi karakterlerimizin maskotlarıyla depremzede çocukları buluşturduk. Bu kez ise deprem bölgesindeki yetkililerden aldığımız bilgilere göre çocukların yoğun olduğu çadır kentlere oyuncak dağıtmak için geldik. Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Nurdağı ve Bahçe'de toplam 15 bin oyuncağı çocuklarımıza ulaştırdık. Yaşanan felaketten dolayı çok üzgünüz. Çocuklar için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.”

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu da çocuklar için atılan her adımın kıymetli olduğunu vurguladı.

ANFİYAP'ın çocuklar için yapılan organizasyonlara her zaman katkı sağladığına şahit olduğunu kaydeden Durmuşoğlu, "Felaketten etkilenen küçük dostlarımızın yüzünde birbirinden tatlı gülücüklere vesile olan bu değerli girişimin rehberlik vazifesi de hayatının büyük bir kısmı o yörede geçen bendenize nasip oldu. Yerli çizgi filmlerimizin arkasındaki tüm gizli kahramanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.


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