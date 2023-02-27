Adana'da otomobil devrildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ali Yıldırım idaresindeki 01 D 9939 otomobil, Sırelif mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, otomobilde kontrollerde bulundu.



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