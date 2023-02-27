Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Adana'da bir araya geldi

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ADANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.

Şukri ve Çavuşoğlu'nun, basına kapalı görüşmenin ardından, Mısır'a ait yardım gemisi için Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenecek törene katılması bekleniyor.

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