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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor

AA

Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor

ADANA (AA) - BETÜL AKLAN/OZAN EFEOĞLU - İstanbul'daki 4. Kara Havacılık Alayı'nda görevli Kara Pilot Yarbay Burcu Akdemir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında yardım uçuşlarına katılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ülkenin dört bir yanından takviye edilen askeri personel ve hava araçları, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki Helikopter Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yardım sevkiyatına destek veriyor.

Depremin ilk günlerinde zamana karşı yarışta yaralı ve hasta depremzedeleri taşıyan Kara Pilot Yarbay Burcu Akdemir de Sikorsky S-70 tipi helikopterle yardım sevkiyatında görev alıyor.

- "Türk kadınına örnek olabiliyorsak ne mutlu bize"

Yarbay Akdemir, AA muhabirine, çadır, kuru gıda gibi ihtiyaç malzemelerinin bir noktada toplandıktan sonra helikopterlerle dağıtıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güçlü hava kuvvetiyle ilk günden bu yana deprem faaliyetlerine destek verdiğini belirten Akdemir, "Bu görevler ilk günlerde ağırlıklı olarak yaralı ve mevcut hastaların tahliyesi maksatlı yapılıyordu. Şu anda daha çok lojistik faaliyetler icra ediyoruz." dedi.

Akdemir, TSK'nın çeşitli birimlerindeki kadın ve erkek personelin aynı olduğunu vurgulayarak, kadın pilot olmakla ilgili, "Bu bizim için son derece doğal, normal. Bu konuda tabii ki Türk kadınına örnek olabiliyorsak, aynı şartlarda, aynı görevleri, aynı desteği verebildiğimizi anlatabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Uçuş kaskı taktıkları için vatandaşların kadın veya erkek pilot olup olmadıklarını anlamadığını ifade eden Akdemir, uçuş sonrası kadın olduğu öğrenildiğinde insanların çok duygulandığını ve gurur duyduğunu anlattı.

- "Faydalı olabildiğimiz için mutluyuz"

Akdemir, helikopter faaliyetlerinde halkla iç içe çalıştıklarına dikkati çekerek, "Malzemelerin nakli sırasında halktan aldığımız tepkiler, onların olumlu geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Yaralı ve hasta nakli yapan personel için bizzat taşıdığı kişilere bu denli güçlü destek verebildiğini görmek, birebir temasta bulunabilmek, onların iyileştiklerini, iyi şartlara ulaşabildiklerini öğrenmek gerçekten çok güzel his." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesindeki görevinin diğerlerinden farklı olduğunu dile getiren Akdemir, birçok arkadaşının gelmek için gönüllü olduğunu söyledi.

Akdemir, personelin bizzat destek veren, faaliyetlere katkıda bulunan kişi olmak istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimiz bu faaliyette işin ucundan tutabildiğimiz, faydalı olabildiğimiz için gerçekten mutluyuz. Fayda sağlamak bizi tatmin ediyor. Diğer görevlerimizden bence farkı bu. Şu anda burada doğan ihtiyaca faydalı olmanın farklı bir duygusal yanı var."

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