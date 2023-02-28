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Adana'da dere yatağında cesedi bulunan gencin arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

AA

Adana'da dere yatağında cesedi bulunan gencin arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

ADANA (AA) - Adana'da sazlıkta cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde 13 Eylül 2022'de Ömer Başdaş'ın (19) dere yatağındaki sazlıkta cesedinin bulunmasına ilişkin tutuklanan arkadaşı Hüseyin S. (24) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Başdaş'ın öldürülmeden önce ağabeyine ait elektrikli bisikletle Hüseyin S'nin evine gittiği, burada ortak arkadaşları A.A'nın da bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Hüseyin S'nin, evinde Başdaş ile eski kız arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı, sonrasında tabancasını da alarak maktule ait motosikletle evden birlikte ayrıldıkları aktarıldı.

Bir süre sonra sanık Hüseyin S'nin üzerinde kan lekeleri bulunduğu halde maktul Başdaş olmadan evine geri döndüğü, bir gün sonra arkadaşı A.A'ya Ömer Başdaş'ı öldürdüğünü anlattığı kaydedildi.

İddianamede sanığın. maktulü ıssız bir yere götürmesi nedeniyle eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği, olay sonrası kaçtığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandığı ve Başdaş'ın cesedinden çıkan merminin sanığa ait tabancadan atıldığının tespit edildiği belirtilerek, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Yenidam Mahallesi'ndeki sazlık alanda geçen yıl 13 Eylül 2022'de bir ceset görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce kanaldan çıkartılan kısmen çürümüş ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Cesedin Ömer Başdaş'a ait olduğu anlaşılmış, maktulün arkadaşı Hüseyin S, 15 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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