Adana'da ata kötü muamelede bulunması kameraya yansıyan zanlıya gözaltı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ata dizginle vurarak kötü muamelede bulunması kameraya yansıyan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde bir kişi yürümekte zorlanan ata dizginle vurarak yürümesi için zorladı.

Bu sırada hareket halindeki bir araçta yolculuk ederken olaya şahit olan vatandaş cep telefonu kamerasıyla yaşananları kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı bulmak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla at arabasında yüklü kepek çuvalının üzerinde yazılı isimden yola çıkarak üretici firmaya ulaştı.

Firmayla görüşen ekipler, buradan alışveriş yaptıktan sonra at arabasıyla ayrılan kişinin Hasan S. (19) olduğunu belirledi.

Bunun üzerine şüpheli Hasan S, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Gözaltına alınan Hasan S, ifadesinde ata vurduğu için pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin arkadaşına ait olduğu öğrenilen at sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan S. ise "Hayvana acımasızca ve zalimle muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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