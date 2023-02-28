Adana'da kolonu güçlendirilen bina Kahramanmaraş depreminde ayakta kaldı

ADANA (AA) - EREN BOZKURT/YUSUF KOYUN - Adana'da 1998 Ceyhan depreminden sonra kolon güçlendirmesi yapılan binanın sakinleri, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören apartmanlarında can kaybı yaşanmamasına şükrediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkıldı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yurt Mahallesi'nde 1993'de temeli atıldıktan 4 yıl sonra tamamlanan iki bloklu Ayas Sitesi de depremlerde hasar gördü.

Depremlerin ardından gece saatlerinde bir bölümü kendiliğinden yıkılan A blokta, üstlenici firma 3 gündür çalışma yürütüyor.

Sitenin A bloğunda başlatılan yıkım işlemleri, etrafındaki binalara zarar vermemesi için titizlikle sürdürülüyor.

Ekipler, A bloğun yıkılmasının ardından sitenin ağır hasarlı B bloğunda da çalışmalara başlayacak.

Apartman sakinleri, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı sitenin B bloğunda, 1998 yılında Ceyhan ilçesi merkezli depremin ardından yapılan kolon güçlendirmesi sayesinde ayakta durduğunu düşünüyor.

Site yöneticisi Hüseyin Kara, AA muhabirine, 1997 yılından bu yana inşaatı kooperatif tarafından yapılan sitenin B bloğunda oturduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depreme evde uykuda yakalandıklarını anlatan Kara, sarsıntının ardından aynı bloğun 4'üncü katında oturan kızıyla aşağı indiklerini söyledi.

Kara, öğle saatlerinde 7,6 büyüklüğünde ikinci depremi evlerinin dışında yaşadıklarını belirterek, "Bizim blokta ufak tefek hasar vardı. A blokta birinci kattaki kolonda hafif bir çatlak vardı. Öğlen ikinci deprem oldu. Depremden sonra gece 23.00 sıralarında A bloğun bir bölümü kendiliğinden çöktü. Biz zaten ilk depremde binayı boşaltmıştık. Sitemizde hiç can kaybı yaşamadık." diye konuştu.

Daha önce de 1998 yılındaki Ceyhan merkezli depremi yaşadıklarını anlatan Kara, şöyle devam etti:

"1998 yılındaki Ceyhan depreminde, benim yaşadığım B blokta kolon patlaması oldu. Oturulmaz raporu verildi. Daha sonra dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak geldi. Güçlendirme yapılarak çözüleceğini söylediler. Zeminden birinci kata kadar güçlendirme yaptılar. A blokta güçlendirme yapılmadı. A blokta güçlendirme gerektirecek bir hasar yoktu. Biz de tamamen kolon kopmuştu. Binamızda güçlendirme yapılması belki bizim hayatta kalmamızı sağladı. Binamızda 39 daire var. Bizim yaşamamız, o dönem yapılan kolon güçlendirmesi sayesinde, yaşadığıma şükrediyorum."

Sitenin bir kısmı yıkılan A blokta 15 yıldır yaşayan emekli inşaat teknikeri Cumali Yıldızdoğan da deprem sırasında uyku sersemi oldukları için ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti.

Yıldızdoğan, "Depremin farkında bile değildik. Daha sonra bir şekilde aşağı indik. Her iki blokta da can kaybı olmadığı gibi yaralanma da söz konusu değil ama yıkım kararı alındı. Sabahki depremde oturduğum blokta kolonun biri patlamıştı. İkinci depremde de iyice hasar aldı. Gece 23.00 sıralarında kısmen çöktü. Şu anda da yıkım çalışmaları devam ediyor." dedi.

Cumali Yıldızdoğan, evini ikinci el olarak aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dış cephelerde tadilat yapıldığı için yeni gibi görünüyordu. Biz de anlamadık. Daha sonra işin içine girdikçe, tadilat yaptırdıkça binanın özellikle malzeme konusunda çok yetersiz ve kalitesiz malzeme kullanıldığını, işçilik hataları olduğunu gördüm. Ben inşaat teknikeriyim. İlk depremde patlayan kolon demiri 30-35 santim aralıkta yapılmıştı. Bu da istenilen bir durum değil. Bence en büyük nedenlerden birisi bu. Herhalde donatısında da problemler vardır."





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