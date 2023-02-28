Karaisalı Belediyesinden depremzedelere konaklama ve yemek hizmeti

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ADANA (AA) - Karaisalı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye gelen vatandaşlara konaklama hizmeti sunuyor, yemek ikramında bulunuyor.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelerin, Gençlik Merkezi'nde ağırlandığını belirtti.

İş makinaları ve ekiplerle deprem bölgelerinde çalışma yürüttüklerini anlatan Aslan, "Belediyemizin personelleri de ilk günden beri depremzedelerimize ellerinden gelen yardımı gösteriyor. Konaklama hizmeti sunup yemek ikramında bulunuyoruz. Deprem bölgelerine 8 tır ve onlarca araçla yardım paketleri gönderdik. Allah bir daha böyle felaketleri göstermez inşallah." diye konuştu.



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