Adanalı hayvanseverler depremden etkilenen "patili dostlar"a kucak açtı

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ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/KORAY KILIÇ - Adanalı hayvanseverler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde sahiplerine ulaşılamayan "patili dostlar"a sahip çıktı.

Adana'da pet kuaför Faik Kopuz öncülüğünde bir araya gelen, aralarında veterinerlerin de bulunduğu gönüllüler, depremlerde sahipleri yaşamını yitirmiş veya ulaşılamayan evcil hayvanlarla yakından ilgileniyor.

Enkazdan yaralı çıkarılan hayvanların tedavisini yapıp, mama ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan gönüllüler, sahibi yaşamını yitirmiş evcil hayvanları sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturuyor.

Pet kuaför Faik Kopuz, AA muhabirine, veteriner, pet kuaför ve hayvanseverlerden oluşan bir ekiple depremden etkilenen bölgelerdeki evcil hayvanlara sahip çıktıklarını söyledi.

Depremin ardından çalışmalara katıldıklarını belirten Kopuz, "Arkadaşlarımızla gittiğimiz enkazda evcil hayvanları kurtardık. Kurtarabildiklerimizin içinde ayağı kırık olan, vücudunun birçok yerinden yara alan evcil hayvanlar vardı, bunların hepsinin bakımlarını yaptırdık." diye konuştu.

Kopuz, gönüllülerle depremden etkilenen hayvanlar için ellerinde geleni yaptıklarını dile getirdi.

Enkazdan çıkarılan evcil hayvanların ilk önce üzerindeki mikroçip yardımıyla sahiplerini bulmaya çalıştıklarını anlatan Kopuz, şöyle konuştu:

"Ulaşamadıklarımız olduğunda da sahibinin yakın akrabalarına teslim ettik, bazılarını da sahiplendirdik. Depremin 2'nci günü enkaz altından çıkan hayvanları iş yerlerimize getirdik ve hepsinin burada duşunu aldırdık, temizliği, tırnak kesimi, tıraş gibi bakımlarını yaptık. Yaralanan evcil hayvanların enfeksiyon riskini önlemek için tedavi ettik ve ailelere sahiplendirdik."





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