Adana'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Dörtler Mahallesi'nde 1'i kadın 2 kişinin yolda silahlı saldırı sonucu yaralandığı yönünde ihbar alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde hareketsiz yatan Abdulsamet K'nin öldüğünü, Zülfiye D'nin ise yaralı olduğunu belirledi.

Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Abdulsamet K'nin cesedi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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