Adana'da ata kötü muamelede bulunan zanlı, 5 gün barınakta çalışma şartıyla salıverildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da ata dizginle vurarak kötü muamelede bulunması kameraya yansıyan genç, 5 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla serbest bırakıldı.



Merkez Yüreğir ilçesinde yürümekte zorlanan ata dizginle vurarak yürümesi için zorladığı gerekçesiyle dün adliyeye sevk edilen Hasan S'nin (19) savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Hasan S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 5 gün hayvan barınağında çalışma şartıyla salıverildi.

Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde yürümekte zorlanan ata dizginle vuran kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntülerini ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Ekipler, at arabasında yüklü kepek çuvalında yazılı isimden yola çıkarak üretici firmaya ulaşıp buradan alışveriş yaptıktan sonra at arabasıyla ayrılan kişinin Hasan S. olduğunu belirlemişti.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yakalanan zanlı Hasan S, "Hayvana acımasızca ve zalimle muamele etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmiş, arkadaşına ait olduğu öğrenilen at ise sahibine teslim edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.