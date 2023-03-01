TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

AA

OZAN EFEOĞLU/BETÜL AKLAN - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmanın yanı sıra yaralıların çevre illerdeki hastanelere naklini sağlıyor.

TSK helikopterleri deprem bölgelerine 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/BETÜL AKLAN - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmanın yanı sıra yaralıların çevre illerdeki hastanelere naklini sağlıyor.

Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda 70'e yakın helikopterle görevlendirilen pilot, teknisyen ve personel, gerçekleştirilen uçuşlarla depremzedelere yardım ulaştırıyor.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin en önemli insani yardım üslerinden biri olan Tanker Üs Komutanlığı'nda toplanan insani yardım malzemeleri, helikopterlerle depremden etkilenen bölgelere naklediliyor.

Yaralı depremzedelerden helikopterle sevk edilmesi uygun görülen hastalar, çevre illerdeki hastanelere götürülüyor.

Bölgelerde karşılaştıkları sis, kar ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında dahi görevlerini yürüten tecrübeli pilotlar, şu ana kadar 2100 saatin üzerinde uçuş, 4200'den fazla sorti yaptı.

- "700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık"

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde görevli kara havacılık koordinasyon subayı Kara Pilot Albay Ali İhsan Akçay, AA muhabirine, ilk günden itibaren terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde helikopterlerin ve personelin Adana'da konuşlandırıldığını söyledi.

Helikopterlerle gün boyu uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirten Akçay, "24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Halen de devam ediyoruz." dedi.

Albay Akçay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün gücüyle depremzedelere yardım etmek için çalıştığını dile getirdi.

Herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Bir nebze katkımız oluyorsa ne mutu bizlere. Türkiye çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha farklı bir görev bu. Buradaki pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve helikopterde görev alan tüm personel var gücüyle çalışıyor. Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık. 4 binin üzerinde personel taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, UMKE personeli. Toplam 1500 tonun üzerinde malzeme ve yük taşıdık; bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma malzemeleri. Gece ve gündüz tüm gün boyunca depremin ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde "jeoteknik deney" yapılacak
YEREL HABERLER Adana'da depremde yıkılan binaların zemininde ...
TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Uncu'dan bina sahiplerine uyarı:
YEREL HABERLER TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Uncu'dan ...
Ata kemerle defalarca vuran şüpheliye 'barınakta çalışma' cezası
YEREL HABERLER Ata kemerle defalarca vuran şüpheliye 'barınakta ...
ADANA'DA MOTOSİKLETİ TAKİP EDEREK SİLAHLI SALDIRIDA BULUNAN KİŞİLER,KULLANDIKLARI ARACI ATEŞE VERİP KAÇTI
YEREL HABERLER ADANA'DA MOTOSİKLETİ TAKİP EDEREK SİLAHLI SALDIRIDA ...
Adana'da motosikleti takip ederek silahlı saldırıda bulunan kişiler, kullandıkları aracı ateşe verip kaçtı
YEREL HABERLER Adana'da motosikleti takip ederek silahlı saldırıda ...
Adana'da yol kenarında başlarından vurulmuş halde bulundular: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da yol kenarında başlarından vurulmuş halde ...
Adana'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Enkazdan kurtulan Elif Naz, zor günleri "başa çıkma kartı"yla atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Enkazdan kurtulan Elif Naz, zor günleri "başa çıkma ...
Adana'da tartıştıkları 2 kişiyi tabancayla öldüren baba ve oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da tartıştıkları 2 kişiyi tabancayla öldüren ...
Bakan Koca: İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi taşınacak
YEREL HABERLER Bakan Koca: İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi ...
Adana'da deprem nedeniyle "acil yıkılacak" binalarda yıkım sürüyor
YEREL HABERLER Adana'da deprem nedeniyle "acil yıkılacak" binalarda ...
Adanalı hayvanseverler depremden etkilenen "patili dostlar"a kucak açtı
YEREL HABERLER Adanalı hayvanseverler depremden etkilenen "patili ...
Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, depremzedeleri ...
Enkazdan kurtulup hastanede tedavi gören Elif Naz'ın 'Başa Çıkma Kartı'
YEREL HABERLER Enkazdan kurtulup hastanede tedavi gören Elif Naz'ın ...
Karaisalı Belediyesinden depremzedelere konaklama ve yemek hizmeti
YEREL HABERLER Karaisalı Belediyesinden depremzedelere konaklama ve ...
Adana'da kolonu güçlendirilen bina Kahramanmaraş depreminde ayakta kaldı
YEREL HABERLER Adana'da kolonu güçlendirilen bina Kahramanmaraş ...
Defalarca ata kemerle vuran şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Defalarca ata kemerle vuran şüpheli, yakalandı
Adana'da ata kötü muamelede bulunan zanlı, 5 gün barınakta çalışma şartıyla salıverildi
YEREL HABERLER Adana'da ata kötü muamelede bulunan zanlı, 5 gün ...
Adana'da ata kötü muamelede bulunması kameraya yansıyan zanlıya gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da ata kötü muamelede bulunması kameraya ...
Afet riskli mahallede yaşayanlar kentsel dönüşüm istiyor
YEREL HABERLER Afet riskli mahallede yaşayanlar kentsel dönüşüm ...
Adana'da dere yatağında cesedi bulunan gencin arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak
YEREL HABERLER Adana'da dere yatağında cesedi bulunan gencin ...
Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor
YEREL HABERLER Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA AĞIR HASAR ALAN AYAS APARTMANI?NDA KONTROLLÜ YIKIM BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA AĞIR HASAR ALAN AYAS ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.