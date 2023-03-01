Adana'daki bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kadın da hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde dün bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kadın da yaşamını yitirdi.

Dörtler Mahallesi'nde dün Abdulsamet K'nin (27) hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Zülfiye D. (24), tedavi gördüğü özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından bir otomobilin bölgeden hızla uzaklaştığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, aracın maktul Zülfiye D'nin babası Mehmet D'ye (49) ait olduğunu belirledi. Mehmet D, Sarıçam ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zülfiye D. ile Abdulsamet K'nin nişanlı oldukları, olaydan iki gün önce kadının evini terk edip nişanlısının yanına gittiği öne sürüldü.

Dörtler Mahallesi'nde dün silahlı saldırıya uğrayan Abdulsamet K. hayatını kaybetmiş, yaralanan Zülfiye D. hastaneye kaldırılmıştı.

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