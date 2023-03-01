Adana'da 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da yapılan denetimlerde 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bazı yollarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda 900 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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