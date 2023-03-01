Adana'da 3 bin 250 kök kenevir ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da drenaj kanalında 3 bin 250 kök kenevir ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir kişiye ait tarla kenarındaki drenaj kanalında kenevir bitkisi bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, drenaj kanalında 3 bin 250 kök kenevir bitkisi buldu.

Tarla sahibi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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