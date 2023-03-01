Adana'da uyuşturucu ve 4 tabanca bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da ruhsatsız 4 tabanca ile 14 uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde durdurulan araçta arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 4 tabanca, 7 mermi, 14 uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramada ele geçen "F" serisi 1 ABD dolarına da el konuldu.

Jandarma ekipleri, araçtaki 3 zanlıyı gözaltına aldı.

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