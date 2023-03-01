Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 91 yaşındaki yaya hastaneye kaldırıldı.

Mahmutlu Mahallesi'ndeki Kadirli Caddesi'nde Hacı İsmail S. yönetimindeki 01 AEZ 887 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım Halaçlar'a (91) çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Halaçlar, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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