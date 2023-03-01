KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da ziyaretlerde bulundu

ADANA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından geldiği Adana'da depremzedeleri ziyaret etti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini Vali Süleyman Elban ile ziyaret eden Tatar, burada yetkililerden bilgi aldı, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar, ülkesi adına sevgi, hürmet ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Elbette acımız büyük. Bu deprem felaketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yüreğimizi parçalamıştır." dedi.

Hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tatar, "Bu akşam Adana'da, bu hastanede bir kez daha Adana Şehir Hastanesi'nin ne kadar büyük hizmetler vermekte olduğunu gördük. Hastalarımızı ziyaret ederken onların memnuniyetini duydum, çok da memnun oldum çünkü gerçekten Adana Şehir Hastanesi örnek bir hastane. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle hastaneler çoğalır." diye konuştu.

Tara, depremin açtığı yaraları birlikte saracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin ve bu yaraları hep birlikte saralım. Bu acıları hiçbir zaman unutmayacağız, bu acılar hiçbir zaman unutulamaz ama hayat da devam ediyor. Bir an önce yaraları sarıp normal hayata dönmemiz en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Onun için bir kez daha milletimize Allah güç versin ve bu yaraları en erken zamanda saralım. Bir kez daha herkese çok geçmiş olsun diyorum. Tüm hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum."

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