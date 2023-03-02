Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ADANA (AA) - Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Eren Alpay'ın kullandığı 01 BA 922 plakalı motosiklet, merkez Yüreğir ilçesinde M.D. idaresindeki 01 SN 065 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi.

Çalışmaların ardından Alpay'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çekicinin sürücüsü M.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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