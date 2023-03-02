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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

AA

Adana'da silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da berber dükkanında silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde berber dükkanına gelen bir kişi, iş yerindeki N.K. ve K.K'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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