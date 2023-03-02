Adana'da silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

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ADANA (AA) - Adana'da berber dükkanında silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde berber dükkanına gelen bir kişi, iş yerindeki N.K. ve K.K'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi, ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.









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