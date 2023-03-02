İnşa ettiği binanın "istinat duvarı yapılmasına" karşı çıkıldığı için yıkıldığını savundu

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da depremde Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Tamer Ergünkoç, yapının çökmesine istinat duvarı yapılmasına karşı çıkılmasının neden olduğunu iddia etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477 Sokak'taki Ekim Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucusu, müteahhit Tamer Ergünkoç, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ergünkoç, arkadaşlarıyla bir kooperatif kurup ev yapma kararı aldıklarını belirterek, şu beyanlarda bulundu:

"Ekim Yapı Kooperatifini kurduk. Kooperatifin kurucusu ben ve şu an isimlerini hatırlamadığım birkaç arkadaşımdı. 1996 ve 1997 yıllarında inşaata başladık. Kooperatifin inşaatında yer alan fenni mesulleri hatırlamıyorum. Ben kooperatifteki hissemi inşaat bitmeye yakın devrettim. Devretme şeklimin resmi olup olmadığını hatırlamıyorum. Bu kooperatif olarak başka bina yapmadık. Ekim Apartmanı biri 13 kat, diğeri 8 kat olmak üzere 2 bloktan oluşmaktaydı. Blokların altında iş yeri bulunmamaktadır. Kaç daire olduğunu şu an hatırlamıyorum. Binanın statikten sorumlu inşaat mühendisi C.A'ydı."

Ekim Apartmanı'nın demir, çimento, beton işleriyle kimin ilgilendiğini anımsayamadığını belirten Ergünkoç, "Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tamer Ergünkoç, 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

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