Deprem, Adana'da "kapıda teslim" siparişi apartman önüne taşıdı

ADANA (AA) - OZAN EFEOĞLU/KORAY KILIÇ - Adana'da evlere sipariş götüren bazı motosikletli kuryeler, girmekten çekindikleri deprem nedeniyle hasar oluşmuş binalarda oturan müşterilerin siparişlerini apartman önünde teslim ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, ev ve iş yerlerindeki müşterilerin yemek, market ihtiyaçları ve ilaç gibi talebini gün boyu karşılayan motosikletli kuryeler, çalışmalarını sürdürüyor.

Depremler nedeniyle yüksek katlı ve hasarlı binalara girmekten çekinen kuryeler, müşteri siparişlerini kapıda değil apartman önünde teslim etmeye çalışıyor.

Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Onursal Başkanı Yalçın Parmak, AA muhabirine, motosikletli kuryelerin de depremlerden olumsuz etkilenmelerine rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bazı binaların hasarsız olmasına rağmen oluşan sıva ve boya çatlaklarının kuryeleri tedirgin ettiğini anlatan Parmak, şöyle devam etti:

"Apartmanların hasarlı olması nedeniyle kuryelerimiz apartmanlara girmekten korkuyor. Apartman az hasarlı bile olsa çatlaklar veya duvar kırıkları oluyor. Müşteriler mutlaka apartmana girilmesini talep ediyor. Kuryelerin can güvenliği önemli. Biz Kovid-19 sürecinde de hizmetimizi kesmedik, depremde de hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız kuryelerine sahip çıksınlar, onların can güvenliğini gözetsinler. Biz de işimize durmaksızın devam edelim ve insanların ihtiyaçlarını karşılayalım. Kuryelerin de aileleri, bakma yükümlü oldukları kişiler var, bu yüzden 1 dakika için girdikleri apartmanda can vermek istemiyorlar."

Motosikletli kurye Serdal Alp, 10 yıldır işini severek yaptığını anlattı.

Yaptıkları işin tehlikeli olduğunu aktaran Alp, siparişi zamanında yetiştirme kaygısıyla ellerinden geldiğince hızlı hareket ettiklerini söyledi.

Çok sayıda ili etkileyen depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını, bazı yakınlarını kaybettiklerini dile getiren Alp, her şeye rağmen işlerinin başında olduklarını belirtti.

Kovid-19 sürecinde de özveriyle çalıştıklarını hatırlatan Alp, "asrın felaketi"nde de görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Depremlerde bazı binaların hafif hasar aldığını, çatlakların oluştuğunu aktaran Alp, bu tür binalara servis götürürken tedirginlik yaşadıklarını ve kimi zaman kapıdan değil apartman önünden teslim yapabildiklerini anlattı.

Bazı müşterilerin apartman önünden teslimi kabul etmemesi nedeniyle mecburen, tedirginlik yaşasalar da apartmana girmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Alp, bu süreçte işletmelerin kapıdan teslim uygulamasında esnek davranması gerektiğini kaydetti.

