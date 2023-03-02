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Adana'da güçlendirilmesi gereken binalar için seçeneklerin ele alındığı toplantı yapıldı

AA

Adana'da güçlendirilmesi gereken binalar için seçeneklerin ele alındığı toplantı yapıldı

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte güçlendirilmesi gereken binalara yönelik seçeneklerin masaya yatırıldığı toplantı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte güçlendirilmesi gereken binalar için alternatiflerin belirlenmesi amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Çukurova Üniversitesinden (ÇÜ) deneyimli bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yol haritası belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantıda, depreme dirençli bir kent oluşturmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

Toplantıya katılan bilim insanlarının binaların güçlendirilmesiyle ilgili İstanbul'da, İzmir'de ciddi çalışmalarının olduğunu aktaran Karalar, şöyle devam etti:

"Hocalarımız deneyimlerini bizimle paylaşacaklar ve bizler de bu bilgi birikiminden faydalanacağız. Olası bir depremin yaratacağı zararları en aza indirmek için çalışıyoruz. Sismik araştırma da yaptıracağız. Depremle ilgili halkımızın bilgilenmesi için panel düzenleyeceğiz. Değerli hocalarımız da gelip katkı koyacaklar. Güçlendirmenin merhalesi ne olur? Çünkü güçlendirmenin gerekli olduğu binalar için ekonomisi olan bir proje yapılıyor. Bu projenin bir maliyeti oluyor ve bina sahiplerinin bunu onaylaması gerekiyor. "

- "Güçlendirmeler için farklı yöntemler mevcut"

ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binici de depremsellik yönüne girmeden Adana'nın geçmişiyle, yapı stokuyla değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini aktardı.

İncelenmesi ve tekrar ele alınması gereken binaların bulunduğunu vurgulayan Binici, şunları kaydetti:

"Güçlendirmeler için farklı yöntemler mevcut. Vatandaşın evini boşaltarak yapılan güçlendirmeler var. Burada genelde perde duvar ilavesi, yeni eleman ilavesi gibi uygulamalar var. Bunun yanı sıra eleman güçlendirmesiyle yürüdüğümüz uygulamalar var. Bu bir miktar daha kullanıcı dostu diyebiliriz. Farklı binalar için farklı yaklaşımlar benimsenmek zorunda kalınıyor. Metrekaresine, katsayısına bağlı olarak bu uygulamalar değişiyor. Burada deprem yönetmeliği zaten gerekli yöntemi veriyor. Bu yöntem takip edilip mevcut bina irdelendikten sonra ilgili güçlendirme, hedef performansı sağlayan güçlendirme belirleniyor ve bu daha sonra proje haline gelerek uygulamaya geçiliyor."

Toplantıya, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yakut, ÇÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği-Geoteknik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Laman ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

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