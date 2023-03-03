Adana'da hissettikleri her depremde Varto'da 57 yıl önce yaşadıkları yıkımı hatırlıyorlar

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Muş'un Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremi küçük yaşta yaşayıp aileleriyle Adana'ya göç edenler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hissettiklerini anlattı.

Adana Vartolular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Niyazi Akmut, AA muhabirine, 57 yıl önceki depremi 9 yaşındayken Varto'ya bağlı Seki köyünde yaşadığını söyledi.

Deprem sırasında babasına harmanda yardım ettiğini belirten Akmut, "Yer sallandı. Harman yamaçtaydı, aşağı doğru kaymaya başladı. Köyde evler genelde topraktan yapılmıştı. Her taraf duman oldu." dedi.

O zamana kadar depremin ne olduğunu bilmediğini dile getiren Akmut, babasının harman yerinden köye koştuğunu, insanların çığlık atarak yardım istediğini aktardı. Akmut şöyle devam etti:

"Depremde evsiz kalanları Hatay'a, Adana'ya buralara getirdiler. Devlet, kim istiyorsa köyünden alıp getiriyordu. İş vereceğini söylüyordu. Kiralanan evlere yerleştirildiler. 4-5 sene durduktan sonra çoğu geri döndü. Kalanları devlet çeşitli kurumlara yerleştirdi, işe girdiler. Biz de kaldık burada. Adana'ya hemen hemen Varto'nun her köyünden birçok insan göç etti. Biz Meydan Mahallesi'ne yerleştik. O sırada evler de yoktu. Mahallenin bir bölümüne çadır kurdular. Sonbahar mevsimine doğru ev kiraladılar. Kiremithane, Şakirpaşa, Dikili mahallelerinde hala Vartolular var. Adana'nın her yerine yerleşmişlerdir. Yoğun olarak Meydan Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ne yerleştiler, ondan sonra da dağıldılar. Birkaç yıl sonra arsa alıp ayrılanlar oldu, herkes dağıldı. Bize, kaldığımız yerlerde 'Depremde gelmişler, depremzedeler.' diyorlardı. İnsanlar yardım ediyorlardı, sevgi gösteriyorlardı. Vartolular, depremden gelenler hep yan yana geliyorlardı, toplanıyorlardı."

Akmut, Varto Depremi'nde çöken evlerin enkazından cenazelerin çıkarılması, insanların durumu, bağrışmalarının hala gözlerinin önünde olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'taki depremi evinde yaşadığını kaydeden Akmut, "3 katlı binadaydım. Deprem anında zor aşağıya indim, çok korktum. Varto Depremi'ni görmüş biri olarak 'Biz de gittik' diye düşündüm. Ama yine de Allah öldürmezse öldürmez. Deprem olunca tabii hatırlıyorsunuz eski depremi." ifadesini kullandı.

- "Okuma çağında olanları yatılı okullara gönderdiler"

Varto Depremi'nde 7 yaşında olan Aydın Eraslan ise depremi, kuzuları otlatmaya götürürken yaşadığını belirtti.

Depremden sonra çöken toprak evler nedeniyle toz bulutlarının oluştuğuna değinen Eraslan, kırılan kovanlardan kaçan arıların da afetzedeleri çok mağdur ettiği bilgisini verdi.

Eraslan, "Depremden sonra okuma çağında olanları yatılı okullara gönderdiler. Diğer köy halkını İslahiye ve Ceyhan'a yönlendirdiler. Kalmak isteyenler orada kaldı. Annem Ceyhan'a geldi, babam hayvancılık nedeniyle köyde kaldı. Annem de 2 sene sonra köye döndü. 1999 Marmara Depremi'nde de İstanbul'daydım. Deprem olduğunda Varto'da yaşadıklarımız aklıma geliyor ama Varto Depremi bundan daha kötü değildi. Son depremler çok şiddetliydi, diğer depremlerden daha kötüydü." diye konuştu.



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