Adana'da sınava hazırlanan öğrenciler için konteyner eğitim alanı oluşturuldu

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlıklarını sürdüren öğrenciler için konteyner eğitim alanı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye bünyesindeki Kuruköprü Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde LGS sınavları ile YKS'ye hazırlanan yaklaşık 1000 öğrenci için Merkez Park'ta konteyner sınıflar kuruldu.

Öğrenciler, kendileri için oluşturulan konteyner eğitim alanında 34 öğretmen eşliğinde sınava hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, öğrencilere güvenli ortamda eğitim vermeye devam ettiklerini belirtti.

Öğrenciler de 6 Şubat'taki depremlerin yarattığı olumsuz psikolojiden etkilenmeyecekleri bir ortamda daha verimli ders çalıştıklarını kaydetti.​​​​​​​

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