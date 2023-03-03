Adana'da eşiyle kavga ederken araya giren kişiyi öldüren sanık müebbet hapisle yargılanacak

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ADANA (AA) - Adana'da fabrikada çalışan eşiyle arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi öldürdüğü, başka bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada eşi Cansu Y. ile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçakla öldürdüğü, V.K'yi ise yaraladığı öne sürülen Durmuş Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cansu Y. ile hakkında uzaklaştırma kararı olduğu belirtilen eşi Durmuş Y. arasında tartışma çıktığı belirtildi.

İddianamede, Durmuş Y'nin, Cansu Y. ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ve boğazına bıçak dayadığı V.K'yi kısa süre sonra rehin aldığı, karısının ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Çevredekilerin müdahalesi sonrası V.K'yi bırakan Durmuş Y'nin, Cansu Y'yi aramak istediği sırada kendisine müdahale eden Tolga Kılıç'a bıçakla saldırdığı aktarılan iddianamede, ağır yaralanan bu kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Sanık Durmuş Y, iddianamede yer verilen ifadesinde hakkında suçlamaları reddetti.

İddianamede, sanığın maktul Tolga Kılıç'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, V.K'ye karşı da "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sarıçam ilçesindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, 30 Haziran 2022'de eşi Cansu Y. ile arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Tolga Kılıç'ı bıçakla öldürdüğü, V.K'yi ise bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Durmuş Y, aynı gün tutuklanmıştı.

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