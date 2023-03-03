Deprem felaketinin yaşandığı Adana, Hatay ve Osmaniye'de cuma namazı kılındı

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ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana, Hatay ve Osmaniye'de cuma namazı kılındı.

Adana Sabancı Merkez Camisi'nin içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Verilen hutbenin ardından vatandaşlar cuma namazını kıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda caminin ağır hasar görmesi nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, cuma namazını sokak, meydan ve cami avlularında kıldı.

Vatandaşlar cuma namazı için kendilerine hazırlanan alanlarda toplandı.

İlçede Sakarya Mahallesi'nde yer alan ve depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen Hacı Şerif Tosyalı Cami'nde de vatandaşlar, cami avlusuna serdikleri hasırlar üzerinde cuma namazını kıldı.

Vatandaşların bir kısmı da cuma namazı için minaresi hariç yıkılan Hacı Mehmet Karatoyuk Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Osmaniye'de Tosyalı Sentetik Çim Saha'ya kurulan geçici barınma merkezinde kalan vatandaşlar, cuma namazı için barınma merkezi yakınındaki Tosyalı Camisi'ne gitti.

Cami içini ve avlusunu dolduran vatandaşlar namaz kıldı, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

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