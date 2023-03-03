"Güçlendirme" için boşaltılan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ek hizmet binasında hizmete başladı

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ADANA (AA) - Kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla ana binasındaki iki bloku boşaltılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin ek binasında hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Fakülteden yapılan açıklamaya göre, depremde meydana gelen hasar nedeniyle zorunlu olarak ara verilen tüm klinik branşlardaki poliklinik hizmetlerinin bugün itibarıyla hasarsız olan Prof. Dr. Can Özşahinoğlu Bulvarı'ndaki hastanenin ek binasında yapılan düzenlemelerle tekrar hizmet vermeye başlandığı belirtildi.

Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edilmişti.

Bunun üzerine yapılan değerlendirmenin ardından hastane 23 Şubat'ta tahliye edilmişti.

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