Adana Yüreğir'de tarımsal alanda yapılaşmaya izin verilmeyecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bugüne kadar tarım arazilerinin imara açılmasına karşı net bir tavır sergilediklerini, bundan sonra buralarda yapılaşmaya izin verilmeyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde bulunan ilçede olası bir afette yıkımların önüne geçmek için önlemler alınmaya hazırlanıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, kat yüksekliği ve ruhsat gibi imarı ilgilendiren konularda ekiplerin çalışmaya başladığını ifade etti.

Depremlerle büyük acı yaşandığını dile getiren Kocaispir, bir yandan acıları sarmak için el ele verileceğini, diğer yandan da bu felaketin tekrarlanmaması için ciddi önlemler alacaklarını bildirdi.

Artık yapı üretimi, inşaat ve ruhsatlar konusunda çok daha titiz davranacaklarını ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

"Bina yüksekliği ve yapı stokuna dair yeni standartlar öngören bir dizi karar aşamasındayız. Ekiplerimizin çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte yeni standartları kamuoyuyla paylaşacağız. Tarım alanları, yapısı itibariyle yumuşak zemin. Olası bir deprem bu alanlar için büyük tehlike arz eder. Bugüne kadar tarım arazilerinin imara açılmasına karşı net bir tavır sergiledik. Bundan sonra da buralarda yapılaşmaya asla taviz verilmeyecektir."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.