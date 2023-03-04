Adana'da evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evden cep telefonu çalan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gülpınar Mahallesi'nde Ramazan B'ye ait ikamete giren hırsızlık şüphelisi, bir cep telefonu çalıp kaçtı.

Durumu fark eden Ramazan B, peşine düştüğü zanlı Canel S'yi (33) yakalayıp polise teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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