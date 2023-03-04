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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

AA

Adana'da evden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evden cep telefonu çalan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gülpınar Mahallesi'nde Ramazan B'ye ait ikamete giren hırsızlık şüphelisi, bir cep telefonu çalıp kaçtı.

Durumu fark eden Ramazan B, peşine düştüğü zanlı Canel S'yi (33) yakalayıp polise teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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