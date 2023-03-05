Adana'da yasa dışı silah imal eden 2 şüpheli tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yasa dışı silah imal eden 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akkapı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde kurulan atölyede yasa dışı silah imalatı yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 25 tabanca, 25 sürgü, 51 namlu, 26 ateşleme tertibatı, 36 şarjör, 23 sürgü pimi, 24 icra yayı ve mili ile çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Ekipler, adresteki şüpheliler V.C.Ö. ve Y.E.D'yi gözaltına aldı.

Kurdukları atölyede kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip daha sonra satışını yaptıkları beirlenen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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