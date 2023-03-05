Adana'da depremde hasar gören 14 katlı apartman kontrollü şekilde yıkıldı

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ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da hasar gören 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, kentteki 13 bina yıkıldı, 5 bina için "acil yıkım" kararı verildi ve 200 binanın da "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

Ağır hasarlı binalardan merkez Çukurova ilçesindeki Ayas Sitesi'ne ait 14 katlı apartmanın da yıkımı için çalışma başlatıldı.

Binanın etrafında tedbir alan ekipler, ana taşıyıcı kolonlara bağlanan çelik halatları iş makineleriyle çekerek yıkımı gerçekleştirdi.

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