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Deprem felaketinin yaşandığı Adana, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

AA

Deprem felaketinin yaşandığı Adana, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

ADANA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adana, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi.

Adana Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından depremin etkilerinin hafiflemesi ve yaşamını yitirenler için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de Yeni Hatay Stadyumu'ndaki çadır kentte kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kur'an kursunda öğrenim gören depremzede çocuklar da çeşitli sureler okudu.

Afyonkarahisar ilçe vaizlerinden Halit Işık ise Berat Kandili konulu vaaz verdi.

Kandil programına, depremzedelerin yanı sıra çadır kent alanındaki kamu görevlileri de katıldı.

Merkez Antakya ilçesi Mezarlık Kompleksi alanında Diyanet İşleri Başkanlığınca kurulan çadır mescitte de Berat Kandili idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Manisa İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, vaaz verdi.

Kandil programına, depremzedelerin yanı sıra bölgede görev yapan kamu görevlileri de katıldı.

Daha sonra kılınan yatsı namazının ardından dualar edildi.

İskenderun ilçesinde ise kandil programı İskenderun Teknik Üniversitesindeki Hacı Ahmet Karatoyuk Cami'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi. Namazın ardından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Tosyalı Sentetik Saha'ya kurulan geçici barınma merkezinde kalan vatandaşlar, Berat Kandili için merkezin yanında bulunan Tosyalı Camisi'ne geldi.

İzmir İl Müftülüğünden gelen görevlilerce Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Verilen vaazın ardından namaz kılındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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