Adana Devlet Tiyatrosu bu ay iki oyun sahneleyecek

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ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), mart ayında iki oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Peter Turrini'nin yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay'ın Türkçeye çevirdiği ve Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun, Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde 15-17 ve 22-24 Mart'ta sahnelenecek.

Dekor ve kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt'a, ışık tasarımı Kadir Karagöl'e, müzikleri Berkay Yiğitaslan'a ait, Serdar Şeker'in rol aldığı tek kişilik oyunda hayatta her şeyi elde etmiş bir insanın yaşadığı kimlik bunalımı konu ediliyor.

Aynı sahnede 29-31 Mart'ta, Ege Kızık'ın yazdığı, Levent Aras'ın yönettiği "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu" adlı oyun seyirci ile buluşacak.

Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziklerini Gürkan Çakıcı'nın yaptığı oyunda Ozan Sargın, Salih Salcan, Mustafa Akçin, Birsu Metin ve Rasim Kahraman rol alıyor.

Oyunda, barış, savaş ve medyadan oluşan üçlü aracılığıyla toplumsal bir sorgulama işleniyor.





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