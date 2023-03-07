Adana'da polis, kadınlara çiçek hediye etti

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Atatürk Parkı'na kurdukları çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Afetzedeler ve parkta yürüyüş yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan polis, karanfil hediye etti.

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