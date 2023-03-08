Halası ve kuzenini kurtaran Azerbaycanlı ekibe çizdiği resimle teşekkür etti

ADANA (AA) - ÖMER FANSA/OZAN EFEOĞLU - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde Kahramanmaraş'ta Azerbaycanlı görevliler tarafından ailesiyle enkaz altından çıkarılan kadının Adana'da yaşayan 8 yaşındaki yeğeni, ülkeden ayrılan ekibe minnettarlığını çizdiği resmi hediye ederek gösterdi.

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Bulvarı'nda yıkılan bir binanın altında kalan Ayşe ve Mustafa Yalım çifti ile 16 yaşındaki kızları Zeynep, Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekibince depremin ardından 36'ncı saatte enkaz altından çıkartıldı.

Tedaviye alınan aile bireylerinden Mustafa Yalım, bir hafta sonra vefat etti. Anne ve kızı, daha sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakınlarının yanına yerleşti.

Yalım ailesini enkazdan çıkaran Azerbaycanlı görevlilerin bulunduğu ekibi Adana Havalimanı'ndan uğurlamaya, Ayşe Yalım'ın Adana'da yaşayan yakınları da geldi.

Recep Karacaoğlu, 8 yaşındaki oğlu Kerem ve 10 yaşındaki yeğeni Eren Karacaoğlu ile görevlilere yanında getirdiği tatlıyı vererek, kardeşi ve ailesini enkazdan çıkardıkları için teşekkürlerini sundu.

Kerem Karacaoğlu da halası ile ailesini enkazdan çıkaran görevliye üzerinde "Siz bizim canımızsınız can Azerbaycan. Biz her zaman dost kalacağız" yazılı, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları bulunan resmini hediye etti.

Recep Karacaoğlu, AA muhabirine, kardeşi Ayşe ve ailesini enkazdan çıkaran ekibi uğurlamak üzere havalimanına geldiklerini söyledi.

Karacaoğlu, "Kardeşimin enkaz altından çıkarıldığını oradaki yakınlarımızdan haber aldık. Bulunduğu cadde, Azerbaycan Bulvarı. 'Beni Azerbaycanlı kardeşlerim kurtarsın' diye kendi içinden geçiriyor, dua ediyor ve duası da kabul oluyor." dedi.

Recep Karacaoğlu, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i çok sevdiklerini dile getirdi.

Kerem Karacaoğlu ise halasını kurtardıkları için Azerbaycanlı görevlilere resim yaptığını anlatarak, "Kuzenim orada onlara yapmıştı. Ben de halamı kurtardıkları için resim yapmak istedim. Onlar da teşekkür ettiler." ifadesini kullandı.

Eren Karacaoğlu da ekiplere teşekkür etti.

- "Hem sevindik hem duygulandık"

Arama kurtarma ekibinde yer alan Elvin İskenderov, depremin hemen ardından Kahramanmaraş'ta görev aldıklarını belirtti.

Dedektör köpekler vasıtasıyla enkaz altında bir ailenin sağ olduğunu tespit ettiklerini anlatan İskenderov, önce Zeynep'i, sonra babası ve annesini çıkardıklarını söyledi.

Ayşe Yalım ve ailesini sağ çıkardıkları için çok mutlu olduklarını kaydeden İskenderov, şöyle konuştu:

"Aile çıktıktan sonra Ayşe Hanım, kardeşine kendilerini bizim çıkardığımızı söylemiş. Ayşe Hanım, kardeşi aracılığıyla bizi arayıp teşekkür etti. Zaten o da 'Beni oradan Azerbaycan ekibi sağ çıkarsın' diye arzuluyormuş. Onun arzusunu da Allah kabul etti, bize nasip oldu. Hem ailenin oturduğu yer Azerbaycan Bulvarı hem de kardeşlik münasebeti var. Türk milletinin kardeşlik olarak aklına gelecek birinci devlet Azerbaycan devletidir. Biz de bundan çok memnunuz. Bizi uğurlamak için havalimanına gelmişler. Çok duygulandık. Hem sevindik hem duygulandık."

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