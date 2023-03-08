Adana'da eski eşini darbettiği öne sürülen kadın ve oğluna 18'er yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı eski eşini darbettiği öne sürülen kadın ve oğlu hakkında 18'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "iş yerinde silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla tutuksuz H.Y. ve oğlu K.A. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 18'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay günü şüpheliler H.Y. ve oğlu K.A'nın müşteki C.A'ya ait iş yerine giderek "dükkanı bize devredeceksin, noteri buraya getireceğiz, hiçbir şey almadan burayı bize vereceksin" şeklinde tehditte bulunduğu, müştekinin bu durumu kabul etmemesi üzerine sanıkların, çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup saldırdığı C.A'yı darbettiği ve suça konu eylemin doktor raporuyla da sabit olduğu belirtildi.

Sanıkların müştekiye ait araca da zarar verdikleri, görgü tanıklarının beyanlarının da müşteki C.A'nın beyanlarını doğrular nitelikte olduğu anlatılan iddianamede, H.Y. ve K.A'nın fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket ederek "iş yerinde silahla yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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