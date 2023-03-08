Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda etti

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ADANA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afet müdahale ve yardım çalışmalarında bulunan Katarlı ekipler, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden ülkelerine döndü.

Katar Silahlı Kuvvetleri, Hazreti Muhammed'in "Müslümanlar, bir binanın tuğlaları gibidir." hadisinden yola çıkarak 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlattığı "Binanın Tuğlaları Operasyonu" adlı yardım faaliyetlerini tamamladı.

Askeri hava araçlarıyla Katar ve başka ülkelerin yardımlarını Türkiye'ye ulaştıran, yurt içinde sevkiyatını sağlayan, "asrın felaketi"nin yaşandığı illerde barınma, sağlık, gıda, giyecek gibi konularda yardımlarda bulunan ekiplerin son grubu, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'ndan uğurlandı.

Katar Silahlı Kuvvetlerine ait 2 askeri uçakta bulunan yaklaşık 79 kişi, ülkelerine hareket etti.

Adana'daki üste kurulan "hava yardım koridoru" aracılığıyla Türkiye'ye destek sağlayan Katar Silahlı Kuvvetleri, Hatay'da kurdukları sahra hastanesini Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına devretmişti.





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