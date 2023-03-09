Adana'da oyuncaklarını depremzedelere gönderen engelli gence doğum günü sürprizi

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ADANA (AA) - Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderen engelli gence doğum günü sürprizi yaptı.

Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde bakım gören 18 yaşındaki İbrahim Karadoğaner, oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderdi.

Durumu öğrenen Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, duyarlı davranışından dolayı Karadoğaner'e doğum günü sürprizi yaptı.

Amirlikte misafir edilen Karadoğaner'e polis üniforması giydiren ekipler daha sonra doğum günü pastasını kesti.



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