Adana'da oyuncaklarını depremzedelere gönderen engelli gence doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da oyuncaklarını depremzedelere gönderen engelli gence doğum günü sürprizi

AA

Adana'da oyuncaklarını depremzedelere gönderen engelli gence doğum günü sürprizi

ADANA (AA) - Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderen engelli gence doğum günü sürprizi yaptı.

Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde bakım gören 18 yaşındaki İbrahim Karadoğaner, oyuncaklarını depremzede çocuklara gönderdi.

Durumu öğrenen Karaisalı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, duyarlı davranışından dolayı Karadoğaner'e doğum günü sürprizi yaptı.

Amirlikte misafir edilen Karadoğaner'e polis üniforması giydiren ekipler daha sonra doğum günü pastasını kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 'kaçak sigara' operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da 'kaçak sigara' operasyonu: 12 gözaltı
Depremde ölen Zuhal öğretmenin kabrine öğrencilerinden ziyaret
YEREL HABERLER Depremde ölen Zuhal öğretmenin kabrine ...
Adana'da 23 milyon 247 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 23 milyon 247 bin makaron ele geçirildi
Kadın sağlıkçılar, depremin ilk gününden beri yaralılara şifa olmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Kadın sağlıkçılar, depremin ilk gününden beri ...
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda etti
YEREL HABERLER Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda etti
Adana'da eski eşini darbettiği öne sürülen kadın ve oğluna 18'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da eski eşini darbettiği öne sürülen kadın ve ...
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor
YEREL HABERLER Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş ...
İnsani yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağı İncirlik Hava Üssü'ne ulaştı
YEREL HABERLER İnsani yardım malzemelerini taşıyan kargo uçağı ...
Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: Yaklaşık rakam 80 milyar dolar
YEREL HABERLER Bakan Kirişci depremin ekonomik zararını açıkladı: ...
Halası ve kuzenini kurtaran Azerbaycanlı ekibe çizdiği resimle teşekkür etti
YEREL HABERLER Halası ve kuzenini kurtaran Azerbaycanlı ekibe ...
Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar ...
Adana'da kavgada silahla yaralanan genç hastanede öldü
YEREL HABERLER Adana'da kavgada silahla yaralanan genç hastanede ...
Cezaevinden çıkıp aleyhinde ifade veren tanığa ateş etti; çatışmada arkadaşı öldü
YEREL HABERLER Cezaevinden çıkıp aleyhinde ifade veren tanığa ateş ...
Adana'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER Adana'da depremde ağır hasar alan bina kontrollü ...
Enkaz altında doğum yapan Şila, 29´uncu günde yavrularıyla sağ kurtarıldı
YEREL HABERLER Enkaz altında doğum yapan Şila, 29´uncu günde ...
Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
YEREL HABERLER Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ...
Adana'da polis, kadınlara çiçek hediye etti
YEREL HABERLER Adana'da polis, kadınlara çiçek hediye etti
Adana'da FETÖ'nün zabıt katiplerinden sorumlu "mahrem imamı" 15 yıl hapisle yargılanacak
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ'nün zabıt katiplerinden sorumlu "mahrem ...
Adana Devlet Tiyatrosu bu ay iki oyun sahneleyecek
YEREL HABERLER Adana Devlet Tiyatrosu bu ay iki oyun sahneleyecek
Adana'da pikaptan 65 bin liranın çalınması kamerada
YEREL HABERLER Adana'da pikaptan 65 bin liranın çalınması kamerada
Depremler Adana'da konteyner evlere talebi artırdı
YEREL HABERLER Depremler Adana'da konteyner evlere talebi artırdı
Çiftçiyi takip edip, kamyonetindeki 65 bin lirayı çaldı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Çiftçiyi takip edip, kamyonetindeki 65 bin lirayı ...
Kolon kesmeye karşı 'asansör modeli' kontrol önerisi
YEREL HABERLER Kolon kesmeye karşı 'asansör modeli' kontrol önerisi
Tabancayla vurduğu arkadaşı öldü, 'Emniyeti kapalı zannediyordum' dedi
YEREL HABERLER Tabancayla vurduğu arkadaşı öldü, 'Emniyeti kapalı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.